الدرب 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسزارَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان - اليوم- محافظة الدرب ومركز الشقيق التابع للمحافظة, والتقى سموُّه بمشايخ وأهالي المحافظة، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.واستهل سموُّه اللقاءَ بكلمة أكد فيها على أهمية محافظة الدرب من الناحية السياحية لوقوعها في منطقة التقاء الطرق المؤدية لمناطق " جازان وعسير ومكة المكرمة"، مبرزاً ما شهدته وتشهده من تطور ونمو في شتى المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والخدمية وما تحظى به كغيرها من محافظات المنطقة ومناطق وطننا العزيز من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة لكل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.وجرى - خلال اللقاء- بحث المشروعات المنفَّذة والتي تحت التنفيذ بالمحافظة؛ ومنها مشروع محطة تحلية الشقيق الرابعة، ومستشفى الدرب العام، وعدد من المشروعات الخدمية والسياحية بشاطئ الشقيق وغيرها من المواقع بالمحافظة، إضافة إلى الوقوف على احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية, ومناقشة الآراء والمقترحات التي تقدَّم بها الحضور.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ الدرب فيصل بن ناصر بن وريك، وأمين منطقة جازان المهندس يحي الغزواني، ورئيس مركز الشقيق أكرم بن علي سالم، وعدد من المسؤولين.// انتهى //20:41ت م0178