القدس المحتلة 11 رجب 1444 هـ الموافق 2 فبراير 2023 م واسهدم جيش الاحتلال، مساء اليوم، منشآت تجارية وسكنية فلسطينية في مدينة أريحا بالضفة الغربية.وأفاد منسق التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود في تصريح صحفي، أن جرافات جيش الاحتلال هدمت 17 منشأة تجارية وسكنية في أريحا، وذلك في إطار سياسة الهدم المستمرة، التي طالت نحو 100 منزل ومنشأة منذ بداية العام الجاري.وفي سياق متصل، اقتحم جيش الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ونفَّذت حملة اعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين، وسط إطلاق للقنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين؛ مما أدَّى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.//انتهى//20:43ت م0179