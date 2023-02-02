الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسبدأت اليوم الجلسات العلمية لمؤتمر الزهايمر الدولي الخامس2023، الذي تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، ويستمر ثلاثة أيام في مقر جامعة الفيصل بالرياض.واستعرضت الجلسة الأولى عددًا من أوراق العمل منها: الزهايمر آخر المراجعات والمستجدات، والتطورات العلمية في الخلايا الجذعية وأحدث الدراسات والاختراعات في مرض الزهايمر وفق التوجه الحالي لأفضل الممارسات، كذلك انتشار مرض الزهايمر ومدى تأثيره عالميًا، ومؤشرات المرض الحيوية.فيما تناولت الجلسة الثانية، أعراض الزهايمر العقلية والجسدية في مراحل متأخرة من الخرف، وأنواع الخرف: غير الزهايمر، كذلك المعالجة الدوائية وغير الدوائية لأعراض الخرف السلوكي، والإدارة الدوائية لأعراض الخرف الإدراكي والوقاية منه.// انتهى //20:45ت م0180