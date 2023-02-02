الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واستعادل فريقا مضر والنور في في المواجهة التي جمعتهم اليوم، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، ضمن الجولة السادسة عشر من عمر الدوري، بنتيجة (28-28) ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة التي رفعت رصيد كلاهما إلى 29 نقطة.وأسفرت باقي نتائج مباريات الجولة، عن فوز الخليج على الصفا بنتيجة (31-15)، وتغلب القارة على الترجي (32-25)، وانتصر الوحدة على الأهلي (29-27)، وكسب المحيط منافسة الابتسام بفارق هدف وحيد (25-24).وبهذه النتائج يتشارك النور مع مضر صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة، ثم الخليج ثالثاً بـ 26 نقطة، والمحيط رابعاً بـ 16 نقطة، وبعده الوحدة خامساً برصيد 15 نقطة، يتبعه الصفا سادساً بـ 14 نقطة، ثم القارة سابعاً بـ 10 نقاط، ويقع فريقا الترجي والابتسام في المركزين الثامن والتاسع برصيد 6 نقاط لكل منهما، ويتذيل الترتيب فريق الأهلي بـ 5 نقاط. يُذكر بأن هناك مواجهتين مؤجلتين لفريق الخليج، مع فريقي النور والصفا.// انتهى //20:46ت م0181