الرباط 11 رجب 1444 هـ الموافق 2 فبراير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 1.29 %، عند 10.343,77 نقطة.فقد تقدَّم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.76 % ليستقر عند 832,88 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 1.49 % ليستقر عند 788,93 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 1.7 % عند 9.549,79 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 8,8 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 540 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:10ت م0183