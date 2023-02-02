الشقيق 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسقامَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم, بزيارة تفقدية لمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، اطلع خلالها على عدد من المشاريع التنموية المنفَّذة بالمركز في مختلف المجالات الخدمية.ووقفَ سموُّه ميدانياً على الكورنيش الشمالي بشاطئ الشقيق السياحي، مطلعاً على الخدمات البلدية المقدمة للزوار والمتنزهين بالشاطئ، الذي يشهد كثافة خلال هذه الفترة، وتجول والحضور ، على العديد من المواقع والفرص الاستثمارية في مجالات السياحة والترفيه ، وأركان الأسر المنتجة والرسم التشكيلي بالكورنيش ، مستمعا لشرح مفصل عنها من رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف .كما التقى سموُّه خلال زيارته شاطئ الشقيق بعدد من المتنزهين.رافق سموُّه في الجولة وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وأمين منطقة جازان المهندس يحي الغزواني، ومحافظ الدرب فيصل بن ناصر بن وريك، ورئيس مركز الشقيق أكرم بن علي سالم، وعدد من المسؤولين.// انتهى //21:13ت م0184