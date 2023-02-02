داكار 11 رجب 1444 هـ الموافق 2 فبراير 2023 م واسبدأت في داكار اليوم، أعمال القمة الثانية لتمويل المنشآت في أفريقيا تحت شعار "الحفاظ على الزخم نحو بنية تحتية عالمية المستوى في أفريقيا"، بتنظيم كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية - (اودا- نيباد) وحكومة السنغال.وشدد المشاركون خلال القمة على بذل الجهود لمواجهة العجز في البنى التحتية؛ لتحقيق التكامل بين الدول، معربين عن التحدي الكبير من خلال العمل المنصب على تحسين الشريان الاقتصادي الأفريقي.وتهدف القمة التي تعقد على مدى يومين إلى حشد التمويل العام والخاص والمشترك لمشاريع البنية التحتية ذات الأولوية المحددة.وتتضمن أعمال القمة على بحث سبل تحفيز اهتمام القطاع الخاص بمشاريع بنية تحتية إقليمية محددة وتعبئة التمويل لإنجاز هذه المشاريع.//انتهى//21:29ت م0187