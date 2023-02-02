تبوك 11 رجب1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسحقَّق منتخب القوات الجوية بطولة دوري كرة القدم (الصالات ) بعد تغلُّبه على متخب القوات البرية بنتيجة 3 - 2 في المباراة النهائية التي جمعتهما - اليوم- على الصالة الرياضية بقاعدة الملك فيصل الجوية بتبوك، وحل منتخب قوات الدفاع الجوي ثالثًا بعد تغلُّبه على منتخب القوات البحرية بنتيجة 5 - 3.وسلَّم مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، منتخب القوات الجوية، كأس البطولة والميداليات الذهبية، وقلَّد لاعبو منتخب القوات البرية الميداليات الفضية، والبرونزية لمنتخب قوات الدفاع الجوي.وكرَّم اللواء الزهراني الحكام المشاركين بالبطولة، وهداف البطولة، وأفضل لاعب، وأفضل حارس, حاثاً المشاركين على مواصلة العطاءات المتميزة وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم.وتأتي هذه البطولة ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ 18 للقوات المسلحة في مرحلتها الأولى، بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف رياضي يمثلون القوات البرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوة الصواريخ الإستراتيجية، والإدارة العامة للخدمات الصحية، التي انطلقت في الـ 23 من شهر يناير الماضي, على أن تختتم بعد غدٍ بمنافسات بطولة كرة الطائرة.يذكر أن دورة الألعاب الرياضية الـ 18 للقوات المسلحة ستقام على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى في المنطقة الشمالية الغربية (تبوك) وتقام منافساتها حالياً في قاعدة الملك فيصل الجوية، والمرحلة الثانية في المنطقة الشرقية (الظهران)، والمرحلة الثالثة في المنطقة الشمالية (حفر الباطن)، وتشتمل على ألعاب جماعية وفردية، هي: الرماية، والسباحة، والكاراتيه، وكرة الطائرة، وكرة القدم، وكرة القدم (صالات)، واختراق الضاحية، وكرة السلة، وكرة اليد، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والجودو، ورفع الأثقال.// انتهى //21:33ت م0188