بريدة 11 رجب 1444 هـ الموافق 2 فبراير 2023 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم اليوم، حفل سباقه الثامن عشر لموسم 1444هـ .وتكون الحفل من 8 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :الشوط الأول إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أربع سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م حققه الجواد ( يجرح ) للمالك نجيب الناصر.الشوط الثاني إنتاج محلي ( أفراس ) على مسافة 1600م حققته الفرس ( عين الغزال ) للمالك مازن الزيداني.الشوط الثالث إنتاج محلي خيل المبتدئة على مسافة 1400م حققه الجواد ( النجم الداوي ) للمالك مساعد المساعدالشوط الرابع إنتاج محلي على مسافة 1400م حققه الجواد ( عنتر زمانه ) للمالك عبدالله التويجري.الشوط الخامس إنتاج محلي مفتوح الدرجات للخيل التي دخلت الميزان على مسافة 1400م حققه الجواد ( متاخم ) للمالك حمد الحصين.الشوط السادس والرئيسي كأس مربط السيد إنتاج محلي على مسافة 1400م حققه الجواد ( كوادور ) للمالك خالد الصغيرالشوط السابع إنتاج محلي مفتوح الدرجات على مسافة 2000م حققه الجواد ( ماكس ريت ) للمالك مساعد المساعد.الشوط الثامن هدية مربط السيد إنتاج محلي على مسافة 1600م حققه الجواد ( ديم البحر ) للمالك راكان العتيبي.وفي نهاية الحفل سلَّم المشرف الإداري لمربط السيد مطلق الرويس الكأس لمالك الجواد ( كوادور ) خالد الصغير ، ومفتاح السيارة لمالك الجواد ( ديم البحر ) راكان العتيبي، كما سلَّم مدير عام الميدان عبدالعزيز التويجري كأس ميدان الملك سعود لمالك الجواد ( ماكس ريت ) مساعد المساعد.// انتهى //21:54ت م0191