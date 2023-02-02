القدس المحتلة 11 رجب 1444 هـ الموافق 2 فبراير 2023 م واسأصيب فلسطينيان بجروح مساء اليوم، برصاص مستوطنين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستوطناً فتح النيران تجاه مجموعة من الفلسطينيين، قرب حاجز حوارة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة فلسطينيين، وذلك في إطار الهجمات المستمرة للمستوطنين، على المدن والبلدات الفلسطينية.وأشار المختص في شؤون الاستيطان عارف دراغمة إلى أن المئات من المستوطنين استولوا على نحو ألف دونم من أراضي الأغوار، وذلك لإقامة مخططات استيطانية عليها.//انتهى//22:18ت م0193