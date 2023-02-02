حائل 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واستصدَّر كلٌّ من القطري ناصر العطية والدرَّاجين الأردني عبد الله أبو عيشة والإماراتي عبدالعزيز أهلي، جداول الأوقات في فئات السيارات والدراجات النارية ذات العجلتين ورباعية العجلات "كوادز"، وذلك في المرحلة الاستعراضية الخاصة لرالي حائل تويوتا الدولي 2023.وتمكَّن العطية وملاحه ماثيو بوميل من التقدَّم إلى الصدارة بفارق 12 ثانية في فئة السيارات مع أسرع زمن بلغ دقيقتين و57 ثانية ، فيما احتل السعودي صالح السيف وملاحه القطري ناصر الكواري المركز الثاني ، وفي صدارة فئة تي3 على متن مركبة كان -إم مافيريك إكس3، في حين كان المركز الثالث من نصيب حامل اللقب في فئة تي4 كريستيانو باتيستا وفوستو موتو ، ليتصدرا ترتيب فئة تي4 على متن مركبة خفيفة الوزن من تحضير فريق ساوث ريسينغ كان-إم.يذكر أن رالي حائل تويوتا الدولي 2023 يقام بتنظيم وتعاونٍ بين الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارة الرياضة، خلال المدة من 2 حتى 4 فبراير الحالي، بمسافة إجمالية تبلغ 486 كيلو متراً مقسمة على مرحلتين ، حيث تنطلق المرحلة الأولى غداً من (جبة - قناء) ، والمرحلة الثانية في اليوم التالي من (شوط - الفرحانية).// انتهى //22:29ت م0196