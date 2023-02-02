بورتسموث 11 رجب 1444 هـ الموافق 2 فبراير 2023 م واسانعقدت بمدينة بورتسموث البريطانية اليوم، المشاورات الوزارية السنوية للمملكة المتحدة وأستراليا لعام 2023 م، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.وتضمنت المشاوارت الاتفاق على إقامة حوار أمني اقتصادي على مستوى المسؤولين، وتعزيز الشراكة الإنسانية، ودعم قضايا المناخ لدول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى استعراض مستجدات منطقة المحيطين الهندي والهادئ.حضر الاجتماعات التشاورية من الجانب البريطاني، وزير الخارجية جيمس كليفرلي، ووزير الدفاع بن والاس، فيما حضرها من الجانب الأسترالي، وزيرة الخارجية بيني وونغ، ونائب رئيس الوزراء ريتشارد مارليس الذين أكدوا خلالها أهمية الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتفعيلها.//انتهى//23:11ت م0200