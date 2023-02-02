الدوحة 11 رجب 1444 هـ الموافق 2 فبراير 2023 م واسعقدت في الدوحة، اليوم، الجلسة الإقليمية للدورة الخامسة من الحوار الإستراتيجي القطري - الأمريكي.ترأس الجانب القطري خلال الجلسة، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية الدكتور محمد الخليفي، فيما ترأس الجانب الأمريكي، وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند.وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات على الساحة الفلسطينية.//انتهى//23:39ت م0201