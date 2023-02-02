الرباط 11 رجب 1444 هـ الموافق 2 فبراير 2023 م واسالتقى معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري، بمقر السفارة اليوم، المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية نتالي فوستييه.وهنأ معاليه، المنسقة بمناسبة تعيينها في منصبها الجديد، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهامها ومسؤولياتها.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//23:53ت م0204