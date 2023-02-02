الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسأطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم اليوم، النسخة الأولى من تحدي "ديزايناثون"، كأكبر تجمع لتطوير حلول مبتكرة في قطاع التصميم،الذي يسعى إلى البحث عن حلول لتحديات عالمية في مجالات الحياة الصحية، والأثر الاجتماعي، والاستدامة، والتوعية بأهمية مفهوم التصميم التشاركي؛ للتوعية بمنهجية التفكير التصميمي لحل المشكلات المعقدة، ورفع قيمة التصميم في المجتمع وإظهارها في كل مناحي الحياة، عبر تطبيق آلية ومنهجية التفكير التصميمي في معالجة المشكلات عوضاً عن الطرق التقليدية.وستجمع الفعالية على مدى ثلاثة أيام متواصلة جميع المهتمين بالحلول الإبداعية في مكان واحد بمختلف تخصصاتهم ومجالاتهم، بحيث سيتم توزيع المشاركين وعددهم 500 مشارك في فرق تتنافس في تطوير الحلول المبتكرة في المسارات الثلاثة؛ التصميم لحياة صحية،التصميم لتحقيق الأثر المجتمعي،التصميم للاستدامة.وأوضحت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية بنت سليمان السليمان، أن الهيئة تطمح من خلال مشاركة المرشحين وتفاعلهم - وبوجود مرشدين خبراء في المسارات الثلاثة- إلى الوصول لمخرجات عالية الجودة، تؤكد أهمية وجود التصميم في كل مناحي الحياة، وارتباطه الوثيق بالسلوكيات المجتمعية، والقدرة على تحسينها ورفعها لمستوى معيشي أفضل، مؤكدة أن "ديزايناثون" سيركز على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات محددة، لتعميق الفهم حولها، وحول التحديات العالمية المرتبطة بها.وأكدت حرص الهيئة على أن تكون مخرجات هذه العملية الإبداعية على شكل أفكار تصميمية قد تترجم على شكل منتجات، خدمات، مشاريع تطويرية، حملات توعوية، سياسات، تطبيقات، ألعاب، وغيرها.يذكر أن "ديزايناثون" سيشهد العديد من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي تستهدف رفع جودة مخرجات هذه النسخة، حيث ستنظم الهيئة خلال اليوم الأول جلسة حوارية تعريفية عن كل مسار،ويديرها فيصل السيف، وضيوفه الدكتور كارلوس مونتانا،الدكتور محمد الصرف، ماجد الحلوانى، منى أبو سليمان. وستعقد جلسة أخرى بعنوان "منهجية التفكير التصميمي"،يديرها فيصل السيف، وضيوفه مريم قطب،الدكتورة لمى حكيم،نواف النصار،براندي جانو.فيما تقام في اليوم الثاني، ورش عمل حول منهجية التفكير التصميمي، من قبل فدا الحسن، وهبة عطية، والدكتورة لمى حكيم، إلى جانب ورشة بعنوان "كيف تطرح منتجك على المستثمرين" مقدمه من مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) وستقدمها أسماء ظاهر، وأخيراً ورشة عمل مقدمة من منشآت للمتسابقين بنهاية اليوم الثاني.وسيتم في اليوم الأخير من "ديزايناثون" تتويج الفائزين في المسارات الثلاثة، حيث تسعى هيئة فنون العمارة والتصميم إلى أن ترقى المخرجات في هذه النسخة لمستوى التبني، والتأثير المباشر في المجتمع، وحل مشكلاته المرتبطة بقطاع التصميم.// انتهى //23:55ت م0205