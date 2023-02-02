بريدة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسأبرز مهرجان الكليجا المقام بمركز النخلة ببريدة، أهمية العمل الحر والإنتاج الأسري، وقيمة العمل في تحقيق الاستقلالية ونمو الدخل، وتحقيق التواصل بين الأسر والمجتمع.وشارك في المهرجان الذي نظمته الغرفة التجارية بالقصيم، أكثر من 200 أسرة منتجة، لتوفير جزء من احتياجاتها الخاصة من خلال الاعتماد على المهارات التي تملكها، في إنتاج الأكلات الشعبية بمختلف أنواعها، كونها مصدراً لاكتساب الدخل والمهارة، كما أنها تمنح الفرصة للمرأة بالعمل من المنزل وتوفير فرصة عمل مثالية ومجزية.// انتهى //23:57ت م0206