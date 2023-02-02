عواصم 11 رجب 1444 هـ الموافق 2 فبراير 2023 م واسسجلت أسهم منطقة اليورو أعلى مستوياتها في نحو عام، اليوم، إذ لم تؤثر رسالة شديدة من البنك المركزي الأوروبي على آمال المستثمرين في أن تكون موجة زيادات أسعار الفائدة العالمية قد اقتربت من نهايتها.فقد أغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مرتفعاً 1.4 في المئة. كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية 0.8 في المئة، وقفز مؤشر داكس الألماني 2.2 في المئة.وانخفضت أسهم البنوك التي تستفيد عادة من رفع أسعار الفائدة، من اعلى مستوياتها في نحو عام الذي لامسته خلال الجلسة لتغلق منخفضة 0.7 في المئة.ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس اليوم، وأنه سيرفع الفائدة مرة واحدة أخرى على الأقل بنفس المقدار في الشهر المقبل على أن يقيّم بعد ذلك مسار السياسة النقدية في المرحلة التالية.// انتهى //23:59ت م0207