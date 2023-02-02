نيويورك 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي مرتفعاً 60.55 نقطة، 1.47%، إلى 4179.76 نقطة, وسجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً بمقدار 348.50 نقطة، 3.25 %، ليغلق عند 12200.82 نقطة..فيما سجَّل المؤشر داو جونز الصناعي انخفاضاً بواقع 39.02 نقطة، 0.11% إلى 34053.94 نقطة.// انتهى //01:15ت م0001