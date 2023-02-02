داكار 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسالتقى الرئيس السنغالي ماكي سال مساء الخميس، رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، على هامش أعمال "قمة داكار الثانية حول تطوير المنشآت في إفريقيا " المنعقدة حالياً بالعاصمة السنغالية.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والتبادل التجاري وتطوير الفرص المتاحة في مجالات الطاقة، والزراعة ،والنقل، والتكوين، والصناعات التحويلية.//انتهى//01:29ت م0002