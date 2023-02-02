اقتصادي / الرئيس السنغالي يلتقي رئيس وزراء الجزائر
الجمعة 1444/7/12 هـ الموافق 2023/02/03 م واس
داكار 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس
التقى الرئيس السنغالي ماكي سال مساء الخميس، رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، على هامش أعمال "قمة داكار الثانية حول تطوير المنشآت في إفريقيا " المنعقدة حالياً بالعاصمة السنغالية.
وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والتبادل التجاري وتطوير الفرص المتاحة في مجالات الطاقة، والزراعة ،والنقل، والتكوين، والصناعات التحويلية.
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