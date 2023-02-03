الرياض 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمران ملكيان: السياري محافظاً للبنك المركزي والمبارك مستشاراً بالديوان الملكيالمملكة وفرنسا توقِّعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقةفيصل بن فرحان يناقش تكثيف التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية فرنسارئيس العراق يستقبل وزير الخارجيةرئيس وزراء العراق يستقبل وزير الخارجيةفيصل بن فرحان: العلاقة مع بغداد تشهد زخماً إيجابياً كبيراًالجبير يبحث تعزيز العلاقات مع وزيرة خارجية فرنساوزارتا "الصحة" و"الحج" توقعان مذكرة تعاون لتنفيذ المبادرات الإبداعيةمدير الأمن العام يزور "سدايا" ويطّلع على جهودها في مركز عمليات الرياض الذكيةجوازات مطارات جدة والرياض والمدينة تستقبل أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جوًا) إلكترونيًا"الذوق العام" تستعد لإطلاق برنامج "ذوقيات وافد""وزارة الصناعة" تصدر أكثر من 36 ألف "شهادة منشأ" في ينايروزارة السياحة تطلق مبادرة "شركاء النجاح" في جدةضبط 40 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيصتدشين أول حافلة ركاب كهربائية في جدةسفير فلسطين بالمملكة يوضح حقيقة التصويت لاستضافة السعودية لكأس آسيا 2027وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (مسارات للتنمية): ما زالت أصداء تصريح معالي وزير المالية في منتدى «دافوس»، بأن المملكة تغير طريقتها في تقديم المنح والمساعدات وتربط ذلك بحدوث «إصلاحات»، تتردد في مواقع إعلامية تحاول إسقاطها على بعض الدول.. تأليفاً وتأليباً، رغم أن معالي الوزير انطلق من حق سيادي للدولة لا ينازعها فيه منازع، ولم يسمّ دولاً بعينها وإنما تحدث عن توجه عام، يرى فيه الخبراء دعماً للدول المستفيدة لإنعاش اقتصاداتها وتحقيق الاستدامة المالية فيها، بجانب اعتماد المملكة الاستثمار واستخدام الأدوات المالية بدلاً من التحويلات النقدية المباشرة.وأعتبرت : أن سيادة المملكة لا يمكن التنازل عنها أو التهاون فيها، وما تتخذه من قرارات ينبع من رؤيتها لصياغة مستقبلها وفق أسس راسخة وثابتة، وليس لأحد أن يتدخل في شؤونها، فالرؤية التي تنتهجها المملكة تجعل منها شريكاً مؤثراً في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي عبر ما قدمته وتقدمه من مبادرات نوعية، تستكشف مسارات جديدة للتنمية المستدامة إقليمياً ودولياً, وهي تبحر نحو نجاحاتها اعتادت المملكة التعرض لهجمات إعلامية، لم تلتفت لها يوماً، وظلت ثابتة في مواقفها الواضحة، وهي اليوم تمضي بثبات نحو المستقبل بخطى واثقة عبر إحداث إصلاحات تاريخية وتحقيق إنجازات مهمة في مختلف المجالات.ورأت : تملك المملكة رؤيتها الخاصة في تحويل الدول المستفيدة من المعونات إلى دول منتجة تلبي معايير التنمية المستدامة، وبما يحقق الأهداف المشتركة، عبر شراكات حقيقية منتجة وفاعلة، فالدعم المادي سيتآكل إذا لم يتم توظيفه على شكل مشروعات وصناعات فاعلة.وأوضحت لتوجه السعودي نحو المساعدات وربطها بالإصلاحات يأتي في وقت تتصدر فيه المملكة الدول المانحة في مجال تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية -إنسانية وتنموية-، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، الأمر الذي ساهم في صدارة المملكة للعمل الدولي الإنساني.وختمت : مواقف المملكة تجاه أشقائها وأصدقائها ومبادراتها العالمية لا يمكن المزايدة عليها، وعندما يتعلق الأمر بالسيادة فعلى الجميع أن يصمت.// انتهى //07:16ت م0009