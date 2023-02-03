إسلام آباد 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم قرار رئيس الوزراء شهباز شريف عقد اجتماع طارئ لكافة الأحزاب السياسية في السابع من فبراير الجاري بإسلام آباد لمناقشة التحديات التي تمر منها البلاد وعلى رأسها الإرهاب الداخلي.واهتمت بافتتاح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس محطة نووية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية تم بناؤها بالتعاون مع الصين في مدينة كراتشي جنوب باكستان بكفاءة إنتاج 1100 ميجاوات من الكهرباء، وتكلفة 2.7 مليار دولار.وأخبرت في الشأن الاقتصادي عن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لدى باكستان إلى 3.8 مليار دولار وهو أدنى مستوى لها في 10 سنوات، ما يدل على استمرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.وعرجت صحف الجمعة على متفرقات منها وصف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أعمال حرق نسخ القرآن الكريم في بعض الدول الأوروبية بأنها تظهر نفاق بعض السياسيين الغربيين الذين يدّعون احترام حرية المعتقد.وتناولت إعلان واشنطن فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لمسئولين في حكومة طالبان بأفغانستان رداً على منع توظيف النساء وتعليمهن في البلاد.// انتهى //07:17ت م0010