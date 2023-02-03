المدينة المنورة 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسينفذ وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ممثلا في القسم النسائي غدًا , برنامجًا تدريبيًا بعنوان " توظيف العروض التقديمية التفاعلية في تدريس القرآن الكريم وتجويده"، ضمن برامج تأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم وذلك عبر الاتصال المرئي.وأوضح الوقف أن البرنامج يتناول عددًا من المحاور في مفهوم العروض التقديمية التفاعلية وأمثلة لتطبيقات وبرامج العروض التقديمية التفاعلية والتعريف بالبرنامج والتحديثات الجديدة بالأداة والمزايا والأهمية وتطبيقات تفاعلية في تدريس القرآن الكريم وتجويده باستخدام الأداة وطريقة تنصيب البرنامج والتطبيق العملي وقياس الأثر التدريبي ومسابقة للمستفيدات، داعيًا المتقدمات للبرنامج التسجيل عبر الرابط: https://forms.gle/6gG4vSGzANkcGCh8A .// انتهى //07:57ت م0011