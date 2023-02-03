إسلام آباد 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسقضت الشرطة الباكستانية على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال اشتباكات وقعت في مدينة "تشارسدا" المجاورة لمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.وأوضح مسؤول أمني اليوم أن مجموعة من المسلحين شنت هجوماً على نقطة للشرطة في وقت متأخر من الليلة الماضية، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن نجاح الشرطة في القضاء على ثلاثة من المسلحين الذين شاركوا في الهجوم.// انتهى //08:04ت م0012