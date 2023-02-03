سنغافورة 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واساستقرت أسعار الذهب اليوم بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، لكنه يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع في ظل قوة الدولار الأمريكي.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 1916.31 دولارًا للأوقية، في حين لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرًا يذكر ، لتظل عند 1915.80 دولارًا للأوقية.وصعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل سعرها إلى 23.5232 دولارًا للأوقية، بينما هبط البلاتين بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 1020.51 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة مسجلا 1655.60 دولارًا.// انتهى //08:39ت م0014