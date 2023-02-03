القاهرة 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - في كلمته خلال قمة داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا - أهمية تطوير الشراكة بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين لتمويل المشروعات التنموية المتعلقة بالبنية التحتية، وإيجاد حلول ترفع عن شعوب القارة السمراء عبء الأزمات المتتالية.وأشارت إلى المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي ستيفانيا كراكسي، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ونشرت صحف الجمعة إعلان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن القناة سجلت إيرادات بلغت 802 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي كأعلى إيراد شهري في تاريخها.ورصدت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى سلسلة الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.// انتهى //09:30ت م0015