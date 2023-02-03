الرباط 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسأولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها لأعمال الدورة الـ 12 للاجتماع المغربي الإسباني رفيع المستوى، الذي انعقد أمس بالرباط، وأثمر التوقيع على 19 اتفاقية تعاون في مجالات عدة.وتناقلت تحذيرات الأرصاد الجوية المغربية من تعرض عدد من أقاليم البلاد من اليوم لموجة برد قارس وانخفاض قياسي في درجات الحرارة.وتناقلت صحف الرباط إدانة الجامعة العربية للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.وأخبرت عن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين، يومي 5 و6 فبراير الجاري.وسلطت صحف الجمعة الضوء على مخلفات العاصفة الشتوية الشديدة التي تجتاح جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، مخلفة تسعة قتلى على الأقل، وتسببت في إلغاء مئات الرحلات الجوية.// انتهى //10:01ت م0016