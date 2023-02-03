القدس المحتلة 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم التوقيع على حزمة المساعدات لفلسطين مقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 296 مليون يورو، لافتة النظر إلى تأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أهمية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي، لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل على تنفيذ رؤية حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.وتطرقت إلى تنديد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه حول قرصنة الاحتلال أموال الضرائب الفلسطينية، والاستيلاء على جزء منها، بشكل غير شرعي وغير قانوني.وركزت صحف الجمعة على تحذيرات مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، تعمل منذ مطلع التسعينات على تنفيذ برنامج يهدف لرسم خارطة جديدة للقدس، تعزز من خلالها سيطرتها على المدينة، ضمن خطة من ثلاثة أبعاد،.وتناولت تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه، أمس، الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، ضرورة وقف الخطوات الإسرائيلية، التي تقوض حل الدولتين، وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم، وأهمية تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني، في نيل حقوقه العادلة والمشروعة، وقيام دولته المستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //10:19ت م0018