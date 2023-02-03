القدس المحتلة 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سبعة فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من طوباس، فيما اعتقلت خمسة من الخليل وجنين، بعد مداهمة منازلهم .في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وأطلقت قنابل مسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.// انتهى //10:27ت م0019