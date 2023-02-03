الخرطوم 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على لقاء نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي أمس، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر، حيث أكد حميدتي استعداد السودان، للتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة، في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالبلاد.ونقلت عن وزير الخارجية المصري سامح شكري، لدى مخاطبته أمس ورشة الحوار السوداني في القاهرة أن استقرار السودان مرتبط باستقرار مصر وأن القاهرة تسعى بكل جهد إلى توافق السودانيين.وعرجت صحف الجمعة على إصدار رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان مرسوما دستوريا، بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية واتحاد عام أصحاب العمل.وأخبرت عن توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في محلية الفاو التابعة لولاية القضارف السودانية، استفاد منها 3.541 فردًا.وتطرقت صحف السودان إلى تنديد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه حول قرصنة الاحتلال أموال الضرائب الفلسطينية، والاستيلاء على جزء منها، بشكل غير شرعي وغير قانوني.// انتهى //10:46ت م0020