طوكيو 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع بعد الإعلان عن توقعات قوية للنمو.وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 0.39 في المئة، ليصل إلى مستوى 27509.46 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 16 ديسمبر الماضي، فيما حقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقا مكاسب بنسبة 0.26 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1970.26 نقطة.وخلال الأسبوع ارتفع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.46 في المئة، بينما تراجع مؤشر (توبكس) بنسبة 0.6 في المئة.// انتهى //11:07ت م0021