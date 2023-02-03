ينبع 12 رجب 1444هـ الموافق 03 فبراير 2023م واسحصلت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية على شهادة المستوى الذهبي لعام 2022م في ريادة الطاقة والتصميم البيئي، حيث تُعد من أوائل المدن الصناعية في العالم التي تحصل على هذه الشهادة.وتأتي هذه الشهادة نتيجة التزامها بأعلى معايير الاستدامة والمؤشرات التي تقيس جودة وأداء المدينة الاقتصادي، والتنموي، والحضاري في مجال البنية التحتية والبيئة وجودة الحياة.يُذكر أن الشهادة تتضمن خمسة معايير تغطي جميع جوانب عملية التنمية والبناء وهي: المواقع المستدامة، كفاءة استخدام المياه، الطاقة والجو، المواد والموارد وأخيراً جودة البيئة الداخلية.// انتهى //12:11ت م0023