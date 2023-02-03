جدة 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسانطلقت أمس، بطولة دوري الفروسية 12 إحدى بطولات الاتحاد السعودي للفروسية وتستمر لمدة ثلاثة أيام, وذلك بمركز المطبقاني للفروسية بمحافظة جدة.وتأهل في منافسات اليوم الأول في شوط المبتدئين 30 فارساً و فارسة, كون الشوط هو تأهيلي ولا تحسب فيه مراكز, فيما حقق الفارس كريستوف هيجيدوس على الجواد أمل السوسن المركز الأول في الشوط المفتوح 2, وحل الفارس عبد الكريم ابار على الجواد زيزو في المركز الأول في الشوط المفتوح 3.وستستكمل البطولة اليوم اشواطها بإقامة شوط تحت 16 سنة وشوط مفتوح 1 وشوطاً متوسطاً .// انتهى //12:24ت م0024