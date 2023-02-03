الرياض 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسوقعت "التأمينات الاجتماعية" اتفاقية مع شركة "مصدر" للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها وتديرها "مصدر" إحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول التقنية وحلول الأعمال في المملكة.وأوضح معالي محافظ التأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد بن طلال النحاس أن الاتفاقية تأتي امتداداً للاستثمار في البنية التقنية التي تساعد المؤسسة في انجاز تعاملاتها وتحقيق رضا عملاءها، مشيراً إلى أن توفير خدمة "الإنسان الرقمي"لبيب" أحد منتجات شركة "مصدر" ستمثل نقلة نوعية في مفهوم خدمة عملاء التأمينات الاجتماعية مما يسهم في رفع مستوى كفاءة الخدمات والارتقاء بها.من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة "مصدر" أحمد بن محمد العمران أن خدمة "الإنسان الرقمي" ستمكن الجهة من تقديم خدماتها بشكل غير محدود وعلى مدار الساعة، مبيناً انها ستساعد في زيادة رضا العملاء وتسريع دورة الأعمال ومضاعفة الإنتاجية البشرية والتقنية للمنشآت المستفيدة.// انتهى //13:26ت م0025