الرياض 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واساختُتِمت أمس منافسات بطولة الرياض للشطرنج للأطفال، والتي أُقيمت في الصالات الرياضية الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.وأعلن النادي السعودي للشطرنج أسماء الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى من بين 128 لاعباً ولاعبة من 14 دولة من مختلف العالم، متوجاً شارلز تايرير من المملكة المتحدة بالمركز الأول وكأس البطولة، وميداليتين لكلاً من الحاصل على المركز الثاني زايد محمد آل علي من الامارات العربية المتحدة والحاصل على المركز الثالث شاهان سعيد من الهند.وتم اختيار الفائزين بناءً على أنظمة وقوانين الاتحاد الدولي للشطرنج بالحصول على أعلى عدد من النقاط التي جمعها المتنافسين على مدار ست جولات؛ وفق النظام السويسري.// انتهى//14:44ت م0031