جيزان 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واستواصل أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز وادي جازان أعمالها في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمركز .وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان بن يحيى معدي أن البلدية قامت خلال الثلاثة الأشهر الماضية برفع 9320 متر مكعب من المخلفات والأنقاض، وسحب 41 سيارة تالفة وإزالة 52 حاجز خرساني من الشوارع، كما تم إصلاح 264 متر مربع من حفر الشوارع، ومعالجة 1220 متر طولي من الأرصفة المتهالكة، وتسوير 32 مبنى تحت الإنشاء، بالإضافة إلى زراعة 3300 من الأشجار والورود المتنوعة و6000 متر مربع من المسطحات الخضراء .وبين رئيس البلدية أن الأعمال مستمرة لمعالجة مظاهر التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، داعيًا الجميع التواصل عند وجود ملاحظات أو شكاوى عبر الخط الموحد 940 أو من خلال تطبيق بلدي .// انتهى //14:48ت م0032