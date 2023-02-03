الدمام 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهر الماضي، حملة نظافة شاملة ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري في محافظة الجبيل، نتج عنها رفع 9200 متر مكعب من مخلفات البناء مجهولة المصدر، و850 حاجزا خرسانيا غير نظامي وكنس 3200 مترا مكعبا ، واستبدال 300 برميل نظافة من مختلف الأحياء في المحافظة، وإزالة 450 حاجزا حديديا لحجز مواقف سيارات بطرق عشوائية أمام بعض المنازل والفنادق و220 لوحة إعلانية مخالفة من مختلف شوارع وميادين المحافظة.وأكدت أمانة المنطقة الشرقية استمرار الحملة في كافة المحافظة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بالتواصل على رقم البلاغات الموحد 940 لمعالجتها.// انتهى //16:07ت م0037