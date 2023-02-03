القدس المحتلة 12 رجب 1444هـ الموافق 3 فبراير 2023م واسأصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم، في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات نظمت في الضفة الغربية، تنديداً بالاستيطان والتهويد.وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان : إن قوات الاحتلال اعتدت بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية في قلقيلية، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق.وفي مسيرة في قرية بيت دجن بمدينة نابلس، أصيب العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق بعد الاعتداء على المسيرة ، بإطلاق الرصاص المطاطي ووابل من القنابل الغازية المسيلة للدموع .// انتهى //16:22ت م0038