القاهرة 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسأكدت جامعة الدول العربية ضرورة تعزيز النظم الصحية بالدول العربية من خلال زيادة الإنفاق على برامج تعزيز الصحة الوقائية وتطوير آليات وبرامج الوقاية من السرطان وحملات التوعية للكشف والتشخيص المبكر والعلاج منه، والاستفادة من الجهود والمبادرات التي تقوم بها الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني فيها لتثقيف المجتمع من مخاطره.جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، والذي يوافق يوم ٤ فبراير من كل عام.من جانبها، شددت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، على حرص الجامعة العربية عبر آلياتها المعنية بالصحة وفى مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب على تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي من خلال العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 م.// انتهى //17:01ت م0041