مأرب 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 18 طنًا و 190 كيلوغراما من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفادت منها 170 أسرة بواقع 1.190 فرداً .يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم .// انتهى //17:02ت م0042