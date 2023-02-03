اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يُوزّع أكثر من 18 طنا من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب
الجمعة 1444/7/12 هـ الموافق 2023/02/03 م واس
مأرب 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 18 طنًا و 190 كيلوغراما من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفادت منها 170 أسرة بواقع 1.190 فرداً .
يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم .
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17:02ت م
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