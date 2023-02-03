اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 610 سلال غذائية في ولاية كابل بأفغانستان
الجمعة 1444/7/12 هـ الموافق 2023/02/03 م واس
كابل 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي .
وجرى أمس الأول توزيع 610 سلال غذائية بمنطقة قلعة فتح الله في أفغانستان، استفاد منها 3.660 فردًا بواقع 610 أسر .
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان .
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17:05ت م
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