كابل 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي .وجرى أمس الأول توزيع 610 سلال غذائية بمنطقة قلعة فتح الله في أفغانستان، استفاد منها 3.660 فردًا بواقع 610 أسر .ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان .// انتهى //17:05ت م0045