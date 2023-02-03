اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يُوزّع 600 سلة غذائية في منطقة خيربور بإقليم السند في باكستان
الجمعة 1444/7/12 هـ الموافق 2023/02/03 م واس
إسلام آباد 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة خيربور بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية .
وجرى أمس توزيع 600 سلة غذائية، استفاد منها 4.200 فرد من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في المناطق المتضررة بالفيضانات .
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الفئات الأكثر احتياجاً في باكستان .
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17:06ت م
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