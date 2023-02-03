لحج 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المعرض التسويقي لمنتجات الأسر بمديرية الحوطة في محافظة لحج اليمنية، وذلك ضمن مشروع دعم وتمكين الشباب والشابات لتحسين سبل العيش .وقدمت المشاركات خلال المعرض منتجاتهن في مجال صناعة المعجنات والخياطة والتطريز والكوافير .كما عبر مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج صائب عبد العزيز عن سعادته بمخرجات الدورة التدريبية من خلال المعرض التسويقي الذي يقدم ما أنتجته الأسر المستفيدة، مقدماً شكره وتقديره على ما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة من دعم إنساني في هذا المجال .من جانبه قال مدير فرع المركز بعدن صالح الذيباني إن هذا المعرض التسويقي لمعيلات الأسر هو نتاج جهد المشروع في اليمن؛ بهدف تحسين سبل عيش المستفيدات وتمكينهن اقتصاديا وتوفير فرص عمل مستدامة لهن .يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ العديد من المشاريع والبرامج خلال العام 2022م بهدف تطوير قدرات ومهارات الشباب والشابات والأسر المحتاجة لخلق فرص عمل في قطاعات مهنية متنوعة، وإكسابهم مهن حرفية تمكنهم من الاعتماد على الذات، وإيجاد مصادر مدرة للدخل تسهم في تحسين مستوى معيشتهم .// انتهى //17:24ت م0049