الرياض 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسحققت اللاعبة ندى أبو النجا لقب بطولة السعودية النسائية المفتوحة التي نظمها الاتحاد السعودي للإسكواش، وأقيمت منافستها على ملاعب نادي الرياض خلال المدة من 2- 3 فبراير الجاري.وتسلمت ندى كأس البطولة والميدالية الذهبية، فيما جاءت في المركز الثاني اللاعبة أثير الريس وتسلمت الميدالية الفضية، وحلت في المركز الثالث اللاعبة غلا الحربي وتسلمت الميدالية البرونزية، ورابعاً اللاعبة عليا أحمد وتسلمت الميدالية البرونزية.وسلم اتحاد الإسكواش اللاعبات عدد من الجوائز العينية تقديراً لمشاركتهن في البطولة وتحقيقهن مراكز متقدمة.// انتهى //17:40ت م0050