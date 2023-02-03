حجة 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 2.136 مستفيدًا خلال شهر ديسمبر 2022م .وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 267 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 182 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 552 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 55 حالة، وصُرِفت الأدوية لـ 1.001 فردًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 79 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 357 مريضًا، ونُفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//17:43ت م0052