بيروت 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في عدة مناطق بالجمهورية اللبنانية، وذلك ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز في لبنان .ووزع المركز أمس الأول 3.936 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 3.936 فردًا .يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجاً في لبنان .// انتهى //18:19ت م0053