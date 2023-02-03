اجتماعي / إسعاف المنية ينفذ 51 مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة
الجمعة 1444/7/12 هـ الموافق 2023/02/03 م واس
بيروت 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس
نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 51 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .
كما تنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية .
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان .
// انتهى //
18:19ت م
0054