حائل 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واستواصل لجنة الخدمات الطبية والاسعافية برالي حائل تويوتا الدولي 2023 أعمالها على مدار الساعة تأهبا لتقديم خدماتها في حال وقوع أي مخاطر محتملة الى جانب تقديمها الارشادات والتعليمات للوقاية من الاخطار بمختلف انوعها.وأوضح رئيس لجنة الخدمات الطبية والإسعافية برالي حائل تويوتا الدولي 2023 عبدالرحمن بن حمد اليحيا، أن اللجنة تقوم بمهمة التنسيق في مهام طائرات الإخلاء الطبي المشاركة بالرالي ودعمها بما يلزم والتأكد من جاهزية واستعداد كافة الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات الطبية والاسعافية، مبيناً أن اللجنة مكونة من عدة جهات حكومية وعلى استعداد تام لمواجهه اي مخاطر محتملة ونقل واسعاف حوادث الإصابات الفردية وحالات الاحتجاز باستجابة فورية وانتقال سريع لمباشرة موقع الحادثة فور تلقي البلاغ.وأشار اليحيا الى أن تواجد نحو 160 متسابقاً إضافة الى انتشار عدد من المنظمين والجماهير على مسار السباق، يتطلب من اللجنة اخذ الحيطة والحذر لتلافي وقوع أي كوارث او مواجهة أي حوادث قد تقع، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة حائل، وسمو نائبه، ولرئيس اللجنة التنفيذية للرالي عبدالعزيز السيف على ما يقدمونه من دعم وتسهيلات للجنة لتقديم خدماتها على الوجه المطلوب.// انتهى //19:04ت م0060