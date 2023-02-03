حائل 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واستصدر المتسابق القطري ناصر العطية وملاحه الفرنسي ماثيو بوميل اليوم صدارة المرحلة الأولى من رالي حائل تويوتا الدولي 2023 في نسخته الـ 19، بفارق 12 دقيقة و05 ثانية ، بعد مرحلة بلغ طولها 230 كيلومتراً عبر الصحاري التي تمتدّ إلى الغرب من حائل.وأكمل القطري منافسات اليوم في زمن قدره ساعتان و24 دقيقة و48 ثانية متغلباً على أقرب منافسيه البولندي كريستوف هواوتشيفس بفارق 9 دقائق و50 ثانية ، ليتصدربذلك الترتيب العام أمام سائق ميني جون كوبر ووركس رالي بلاس وملاحه البولندي لوكاش كورزيا.وتراجع هواوتشيفس بعد المرحلة الافتتاحية عندما أدرك البولندي بأنّه ضلّ الطريق بعض الشيء وتسبب ذلك في حصوله على عقوبة زمنية بلغت دقيقتين أطاحت به إلى أخر الترتيب مع بداية المرحلة الخاضعة للتوقيت اليوم.وجاء ياسر السعيدان في صدارة فئة تي3 حيث تمكن السعودي من التغلب على حامل اللقب وبطل العالم فرناندو ألفاريز بفارق 6 دقائق و17 ثانية ، ليتصدر الفئة ويظفر بالمركز الثالث في الترتيب العام.وحلّ المتسابق صالح السيف ثانياً لفائدة فريقه بلاك هورس كان-ام ، حيث يقبع في المركز الرابع في الترتيب العام والمركز الثاني في فئة تي3 ، فيما شقت دانيا عقيل طريقها للمركز السادس إجمالاً والرابع في فئة تي3 على متن مركبة ساوث ريسينغ كان-ام.من جانبه قدّم الإسباني اليافع باو نافارو وملاحه الفرنسي ميشال ميتج أداءً مثيراً للإعجاب ليتصدرا ترتيب تي4، بينما حلّ الثنائي الفرنسي جيريمي فارنيا ولويك مينوديه في المركز الثاني في فئة تي4 على متن مركبة بولاريس آر اكس آر برو آر.وبدأ الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني اليوم بشكل قويّ خلف مقود سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف الثانية قبل أن يتعرض لحادث قرب نهاية المقطع الخاص ليتراجع إثره للمركز السابع إجمالاً.من جهته غرّد الدراج ام اكس رايد محمد البلوشي لوحده خارج السرب في صدارة فئة الدراجات النارية إذ حقق الإماراتي الفوز بالمرحلة بفارق دقيقتين و22 ثانية ليعزّز صدارته في الترتيب العام إلى 4 دقائق و57 ثانية أمام الفائز بالمرحلة التأهيلية الأردني عبدالله أبو عيشة.وحلّ الدراج الكويتي عبدالله الشطي ثانياً خلال اليوم وتقدّم للمركز الثالث إجمالاً، في حين أكمل سلطان البلوشي، شقيق محمد البلوشي، والسعودي أنس الرحياني ترتيب الخمسة الأوائل. وكان الأسترالي مارتين شالمرز أفضل البقية خلف دراجي مجلس التعاون الخليجي بحلوله سادساً ، فيما عزّز عبدالعزيز أهلي صدارته أمام هيثم التويجري في فئة الدراجات الرباعية (كوادز) ليبلغ الفارق 4 دقائق و25 ثانية.وجاء عبدالعزيز اليعيش وعمراللاحم في صدارة الفئة الوطنية على متن سيارة نيسان باترول ، حيث تقدّما على الثنائي المشنا الرمالي وراضي الشمري بفارق 9 دقائق و21 ثانية.وتستمر غداً الجولة الأولى من بطولة العالم والشرق الأوسط لراليات كروس كانتري باها، وكأس العالم لراليات الباها وبطولة السعودية تويوتا للراليات، وذلك من خلال المرحلة الثاني للرالي والبالغ مسافتها لـ 184 كيلومتر عبر صحراء النفود وستكون نقطة الانطلاقة من الفرحانية على بُعد 57 كيلومتر من معسكر المبيت.وجاءت نتائج باها حائل 2023 – الترتيب بعد نهاية المرحلة الأولى اليوم على النحو التالي :1.ناصر العطية (قطر)/ماثيو بوميل (فرنسا) تويوتا هايلوكس أوفردرايفساعتان و27 دقيقة و45 ثانية2.كريستوف هواوتشيفس (بولندا)/لوكاش كورزيا (بولندا) ميني جون كوبر ووركس رالي بلاسساعتان و39 دقيقة و50 ثانية3.ياسر السعيدان (السعودية)/أليكسي كوزميش كان-ام مافيريك اكس3 (تي3)ساعتان و42 دقيقة و47 ثانية4.صالح السيف (السعودية)/ناصر الكواري (قطر) كان-ام مافيريك اكس3 (تي3)ساعتان و44 دقيقة و55 ثانية5.فرناندو ألفاريز (الأرجنتين)/كزافييه بانسري (فرنسا) كان-ام مافيريك (تي3)ساعتان و49 دقيقة و08 ثانية6.دانيا عقيل (السعودية)/لورانت ليشتلوشتير (فرنسا) كان-ام مافيريك (تي3)ساعتان و52 دقيقة و31 ثانية7.خوان كروز ياكوبيني (الأرجنتين)/دانيال أوليفيراس (إسبانيا) تويوتا هيلوكس أوفردرايفساعتان و53 دقيقة و10 ثوان8.باو نافارو (إسبانيا)/ميشال ميتج (فرنسا) كان-ام مافيريك اكس آر أس توربوساعتان و53 دقيقة و30 ثانية9.جيريمي فارنيا (فرنسا)/ لويك مينوديه (فرنسا) بولاريس آر اكس آر برو آر (تي4)ساعتان و54 دقيقة و06 ثانية10.سانتياغو نافارو (إسبانيا)/أدريان ميتج (فرنسا) كان-ام مافيريك (تي3)ساعتان و55 دقيقة و29 ثانية11.أوتافيو سوزا (البرازيل)/ جواو فيريرا (البرتغال) كان-ام مافيريك اكس3 (تي3)ساعتان و58 دقيقة و05 ثانية12.ميشال تشينوتو (إيطاليا)/ماوريتسيو دومينيلا (إيطاليا) بولاريس آر اكس آر برو آر (تي4)ساعتان و59 دقيقة و59 ثانية13.كيس كولين (هولندا)/وتر روتزغار (هولندا) جي رالي تيم أوتي33 ساعات و03 دقيقة و16 ثانية14.أحمد الشقاوي (السعودية)/مارك سيرا (إسبانيا) نيسان باترول (تي2)3 ساعات و09 دقيقة و38 ثانية15.ريكاردو راميلو سواريز (إسبانيا)/أندريه رودنيتسكي كان-ام مافيريك اكس آر اس توربو (تي4)3 ساعات و11 دقيقة و22 ثانية16.حمد الحربي (السعودية)/ديميترو تسيرو (أوكرانيا) كان-ام مافيريك (تي3)3 ساعات و17 دقيقة و02 ثانية17.كريستيانو باتيستا (البرازيل)/فوستو موتا (البرتغال) كان-ام اكس آر أس توربو (تي 4)3 ساعات و21 دقيقة و47 ثانيةالدراجات النارية:1.محمد البلوشي (الإمارات) كاي تي أم 450 رالي3 ساعات و34 دقيقة و35 ثانية2.عبدالله أبو عيشة (الأردن) كاي تي أم3 ساعات و39 دقيقة و32 ثانية3.عبدالله الشطي (الكويت) هوسكفارنا 450 رالي3 ساعات و42 دقيقة و01 ثانية4.سلطان البلوشي (الإمارات) كاي تي أم 4503 ساعات و43 دقيقة و32 ثانية5.أنس الرحياني (السعودية) كاي تي أم 4503 ساعات و45 دقيقة و54 ثانية6.مارتين شالمرز (أستراليا) بيتا 4503 ساعات و46 دقيقة و27 ثانية7.أليكس مكلنز (بريطانيا) هوسكفارنا أف إي 4503 ساعات و48 دقيقة و39 ثانية8.حمدان العلي (الإمارات) كاي تي أم إي أكس سي-أف 450 3 ساعات و59 دقيقة و16 ثانية9.عبدالله لنجاوي (الإمارات) هوسكفارنا أف إي 4504 ساعات و01 دقيقة و47 ثانية10.عبدالحليم المغيرة (السعودية) كاي تي أم إي اكس سي-أف 4504 ساعات و02 دقيقة و49 ثانية11.جوناثان فين (كندا) هوندا سي آر أف 450 آر أل4 ساعات و08 دقيقة و44 ثانية12.بريت هانت (بريطانيا) هوسكفارنا أف إي 4504 ساعات و18 دقيقة و49 ثانية13.مشعل الغنيم (السعودية) كاي تي أم 450 رالي4 ساعات و19 دقيقة و29 ثانية14.أندرو هوليهان (أستراليا) هوسكفارنا آر أف آر 4504 ساعات و26 دقيقة و55 ثانية15.إيهاب الحكيم (لبنان) ياماها دبليو آر 450أف4 ساعات و34 دقيقة و07 ثانية16.باري هاو (بريطانيا) كاي تي أم أس أكس أف 4504 ساعات و41 دقيقة و11 ثانية17.مروان الرماني (الإمارات) كاي تي أم 450 رالي 5 ساعات و33 دقيقة و14 ثانية18.يعقوب آزاد (قطر) هوسكفارنا أف إي 5015 ساعات و36 دقيقة و18 ثانية19.أحمد الجابر (السعودية) كاي تي أم 4506 ساعات و32 دقيقة و40 ثانية20.جيرارد لوبينج (هولندا) كاي تي أم إي أكس سي-أف 4506 ساعات و33 دقيقة و44 ثانيةالدراجات الرباعية/ كوادز :1.عبدالعزيز أهلي (الإمارات) ياماها رابتور 700 3 ساعات و45 دقيقة و58 ثانية2.هيثم التويجري (السعودية) ياماها رابتور 7003 ساعات و51 دقيقة و21 ثانية// انتهى //19:06ت م0061