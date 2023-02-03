تبوك 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم بالصالة الرياضية بجامعة تبوك دورة الحكام المستجدين لكرة السلة للجنسين والتى ينظمها معهد إعداد القادة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، بمشاركة ٢٨ حكم وحكمة.وأوضح رئيس لجنة الحكام الفرعية لكرة السلة بتبوك عواد بن سالم الخيبري أن فعاليات الدورة تستمر على مدى خمسة أيام اشتملت في يومها الأول على مشاهدة مباراة نادي ضباء ضد نادي الأنصار من المدينة المنورة ضمن مسابقة الدوري الممتاز لكره السلة .وأشار إلى أن الدورة التي يحاضر بها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور ابراهيم الشيخي تضمنت العديد من المحاضرات ذات العلاقة بقوانين وأساسيات كرة السلة وميكانيكية تحرك الحكام، ومدخل علم الإصابات في لعبة كرة السلة ومدخل علم النفس وإدارة وتنظيم الجودة الشاملة الرياضية، بالإضافة إلى التطبيق العملي على أرض الميدان.// انتهى //19:06ت م0063