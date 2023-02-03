نجران 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واستنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران غداً، برنامجاً تدريبياً بعنوان "التعاملات الإلكترونية الحكومية والذكية"، بمقر فرع الغرفة بمحافظة شرورة.وسيتناول البرنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية، ومفاهيمها الأساسية، والتعاملات الحكومية الرقمية في المملكة، والتعاملات الحكومية على الويب والأجهزة الذكية، وتطبيقات عملية على المواقع ، والتطبيقات الحكومية .// انتهى //19:10ت م0064