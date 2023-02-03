اقتصادي / غرفة نجران تنفّذ برنامجاً تدريبياً عن التعاملات الإلكترونية الحكومية والذكية
الجمعة 1444/7/12 هـ الموافق 2023/02/03 م واس
نجران 12 رجب 1444 هـ الموافق 03 فبراير 2023 م واس
تنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران غداً، برنامجاً تدريبياً بعنوان "التعاملات الإلكترونية الحكومية والذكية"، بمقر فرع الغرفة بمحافظة شرورة.
وسيتناول البرنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية، ومفاهيمها الأساسية، والتعاملات الحكومية الرقمية في المملكة، والتعاملات الحكومية على الويب والأجهزة الذكية، وتطبيقات عملية على المواقع ، والتطبيقات الحكومية .
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19:10ت م
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